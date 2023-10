POL-FR: Titisee-Neustadt: Mutwillige Beschädigung an Pkw - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Montag, 16.10.2023, gegen 01:55 Uhr konnte die Polizei im Bereich Sasbach mehrere Männer auf frischer Tat vorläufig festnehmen, welche im Begriff waren in einen Zigarettenkiosk einzubrechen. Beim Erkennen der Polizei flüchteten die Männer zunächst zu Fuß und versteckten sich in Gebüschen. Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch Kräfte der Bundespolizei, Diensthunde und der ...

