Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verfolgungsfahrt in Saarlouis/Überherrn

Saarlouis/Überherrn (ots)

Am Sonntag, den 08.10.2023, gegen 01:55 Uhr, wurde ein Wach- und Streifendienstkommando der Polizeiinspektion Saarlouis im Bereich der "Metzer Straße" in 66740 Saarlouis auf einen schwarzen VW Golf (vermutlich Baureihe R32) aufmerksam, da dieser mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit geführt wurde. Der Pkw sollte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierzu wurden entsprechende Anhaltesignale gegeben. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer missachtete diese Signale jedoch und flüchtete über die Ortlagen Neuforweiler, Altforweiler und Bisten in Richtung Grenzübergang Frankreich (in Richtung Merten). Auf Grund der Fahrweise des flüchtigen Pkw sowie der herrschenden Verkehrslage kann eine Gefährdung unbeteiligter Verkehrsteilnehmer bislang nicht ausgeschlossen werden. Unter anderem kam es im Bereich einer Tankstelle in der "Metzer Straße" in 66740 Saarlouis zu einer Verkehrssituation, in der der flüchtige Pkw sowohl ein vor sich fahrendes Fahrzeug, als auch ein entgegenkommendes Fahrzeug über die Gegenspur überholte.

Durchgeführte Fahndungsmaßnahmen nach Grenzübertritt verliefen negativ. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Mögliche Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis (Tel.: 06831/9010 oder Email: pi-saarlouis@polizei.slpol.de) in Verbindung zu setzen.

