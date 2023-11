Polizei Düsseldorf

POL-D: Düsseltal - Verdacht des versuchten Tötungsdelikts in Wohnung - Frau lebensgefährlich verletzt - Ehemann festgenommen - Mordkommission ermittelt

Düsseldorf (ots)

Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Düsseldorf

Sonntag, 12. November 2023, 04:45 Uhr

Wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts in einer Wohnung in Düsseltal ermitteln die Düsseldorfer Polizei und die Staatsanwaltschaft Düsseldorf seit den frühen Morgenstunden. Dort hatte ein 48-jähriger Mann seine gleichaltrige Ehefrau mit einem Messer attackiert. Die Frau wurde dabei so schwer verletzt, dass Rettungskräfte sie mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus brachten. Der deutsch-kasachische Ehemann wurde festgenommen und soll einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.

