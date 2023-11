Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Stockum - Zwei Pkw kollidieren - Vier Menschen zum Teil schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Freitag, 10. November 2023, 18:06 Uhr

Vier Menschen wurden am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall in Stockum verletzt, als zwei Pkw zusammenstießen. Ein 25-jähriger Mann verletzte sich so schwer, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 27-jähriger Mann aus Dormagen mit seinem Dacia an der Anschlussstelle Kalkumer Schloßallee auf die Danziger Straße in Richtung Duisburg auf. Noch auf dem Beschleunigungsstreifen geriet der Mann aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern und prallte gegen den Peugeot einer 26-Jährigen aus Bergheim. Der 27-Jährige blieb unverletzt. Alle vier Fahrzeuginsassen des Peugeot wurden verletzt, darunter ein 25-jähriger Mann aus Bergheim so schwer, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus bringen mussten.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme blieb die Danziger Straße von etwa 18:00 bis 20:30 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell