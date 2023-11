POL-D: Flingern - Versuchter Raub in Wettbüro - Mann mit Pistole bedroht - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf (ots) - Körperverletzungsdelikt in der Altstadt - Mann geht nach Schlag zu Boden - Opfer in Lebensgefahr - Täter auf der Flucht Freitag, 10. November 2023, 01:32 Uhr Die Düsseldorfer Kriminalpolizei ermittelt derzeit aufgrund eines Körperverletzungsdelikts von heute Nacht in der Altstadt. Ein Mann ...

mehr