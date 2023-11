POL-REK: 231123-1: Zeugensuche nach Einbruch in Haus

Kerpen und Pulheim (ots) - Kriminalpolizisten haben in zwei Fällen die Ermittlungen aufgenommen Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach drei unbekannten Tätern. Ihnen wird vorgeworfen, am frühen Dienstagabend (21. November) in ein Haus in Kerpen eingebrochen zu sein. Die Unbekannten sollen schwarze Kleidung getragen haben und etwa 175 bis 180 Zentimeter groß ...

