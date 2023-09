Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Hinweise auf Alkohol nach Alleinunfall

Recklinghausen (ots)

Ein 40-jähriger Schermbecker erhielt vergangene Nacht eine Anzeige, nachdem er mit seinem Pedelec unterwegs war und stürzte. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen bisher nicht vor. Eine unbeteiligte Zeugin fand den Gestürzten, aber ansprechbaren Mann an der Hagenbecker Straße, ca. 150m vor "Witte Berge" und informierte die Polizei. Der Schermbecker erlitt bei dem Sturz schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Da sich vor Ort erste Hinweise auf den Konsum von Alkohol ergaben, entnahm ihm ein Arzt im Krankenhaus auch noch eine Blutprobe. Die Ermittlungen dauern an.

