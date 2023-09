Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Autofahrer flüchtet nach Unfall - Fahrradfahrer verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 19:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten an der Kreuzung Westring/Neustraße.

Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr auf der Neustraße in nordöstliche Richtung und bog dann nach rechts auf den Westring ab. Zum selben Zeitpunkt war ein 46-jähriger Bottroper mit seinem Fahrrad auf dem südlichen Fuß-/Radweg des Westrings in nordwestliche Richtung unterwegs. Um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern, bremste der 46-Jährige stark ab und stürzt in Folge dessen. Der Autofahrer kümmerte sich nicht um den Gestürzten und fuhr davon. Rettungskräfte nahmen den leicht verletzten Bottroper vor Ort in Augenschein.

Die Polizei sucht die/den flüchtige/n Autofahrer/in und bittet ihn/sie, oder Zeugen, die etwas zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen können, sich zu melden. Das ermittelnde Verkehrskommissariat ist unter der Tel. 0800 2361 111 zu erreichen.

