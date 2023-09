Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Haltern am See: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

An der Friesenstraße wurde am Sonntagabend um 22 Uhr ein geparkter Pkw beschädigt. Eine bislang unbekannte Autofahrerin hatte den Schaden nach Angaben eines Zeugen verursacht. Die Fahrerin hatte den geparkten Mazda touchiert, war dann ausgestiegen und hatte sich die Fahrzeuge angeschaut, bevor sie wieder eingestiegen und davongefahren ist. Die Unbekannt hatte lange Haare und trug eine pinkfarbene Jogginghose. Sie war mit einem Kleinwagen unterwegs. Es könnte sich um einen Fiat 500 oder einen Mini Cooper gehandelt haben. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Haltern am See

Einen Schaden von etwa 4.000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Autofahrer an einem schwarzen Skoda. Der Wagen war auf dem Parkplatz am Seehof-Hotel abgestellt. Der Schaden wurde am Montag, zwischen 08.40 Uhr und 17.40 Uhr verursacht. Hinweise auf den Verursacher liegen bisher nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell