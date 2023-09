POL-RE: Recklinghausen: Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Autotür schwer verletzt

Recklinghausen (ots) - Nach einem Verkehrsunfall auf der Bladenhorster Straße ist die Polizei auf der Suche nach einem Kind, das an dem Unfall beteiligt war. Am Dienstagnachmittag gegen 17:00 Uhr lief, nach Angaben einer 19-jährigen Autofahrerin aus Castrop-Rauxel, ein Kind unvermittelt hinter einem Baum auf die Fahrbahn. Sie selber war mit dem Auto in Richtung Norden unterwegs. Um einen Zusammenstoß zu verhindern ...

mehr