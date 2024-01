Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Alkoholisiert auf Parkplatz unterwegs - Zeugen greifen ein

Waldbröl (ots)

Unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein war am Freitag (29. Dezember) ein 35-jähriger Nümbrechter unterwegs. Mit einem VW Touran fuhr er um 16:35 Uhr auf einem Parkplatz in der Kaiserstraße. Zeugen informierten die Polizei, weil der Fahrer sehr auffällig und unsicher fuhr. Nachdem er zuerst gegen einen geparkten Wagen und anschließend gegen einen Pfosten gefahren war, griff ein Zeuge ein und nahm dem Fahrer den Autoschlüssel weg. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an und fertigte eine Strafanzeige, da der 35-Jährige zudem nicht im Besitz eines Führerscheins war.

