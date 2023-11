Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Mann fährt am helllichten Tag unter Alkohol und Drogen

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Um kurz nach 14 Uhr meldete am Mittwoch ein Verkehrsteilnehmer einen Opel-Fahrer, der durch seine unsichere Fahrweise auf der B 45 auffiel. Das Auto war von Neckarsteinach in Richtung Eberbach unterwegs und konnte kurze Zeit später durch eine Streife des Polizeireviers Eberbach bei einem Parkplatz an der Gammelsbacher Straße aus dem Verkehr gezogen werden. Der 39-jährige Opelfahrer stand augenscheinliche stark unter alkoholischer Beeinflussung. Ein Atemtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Darüber hinaus wies der Mann noch weitere Auffälligkeiten auf, darunter eine erhebliche Orientierungslosigkeit, weshalb ein Urintest durchgeführt wurde. Dieser zeigte sich positiv auf Cannabis. Der 39-Jährige musste in der Folge Blut abgeben und durfte auch nicht mehr weiterfahren. Mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen muss er ebenso rechnen wie mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

