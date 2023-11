Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen/ Rhein-Neckar-Kreis: Halloween-Deko zerstört - Polizei sucht Zeugen

Reilingen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Mutmaßlich jugendliche, männliche Vandalen suchten am Dienstag das Anwesen einer Seniorin in der Schubertstraße heim. Die Frau rief um kurz nach 19 Uhr die Polizei um Hilfe, da unbekannte junge Männer gegen ihre Wohnungstür hämmerten. Als eine Streife des Polizeireviers Hockenheim in der Schubertstraße eintraf, musste sie feststellen, dass die Randalierer einen Rollator sowie einen Kürbis gegen die Türe geworfen hatten. Alle drei Objekte wiesen Beschädigungen auf. Der genaue Sachschaden ist bislang nicht bekannt. Eine genaue Beschreibung der Tatverdächtigen liegt derzeit noch nicht vor. Der Polizeiposten Neulußheim leitete nun die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung ein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Neulußheim unter der Telefonnummer 06205-3079727 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell