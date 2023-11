Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Klettergerüst in Brand geraten - Hoher Sachschaden - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft verursachte am Mittwoch gegen 5:30 Uhr auf einem Spielplatz in der Georg-Washington-Straße ein Feuer, wodurch ein städtisches Klettergerüst nicht nur unerheblich in Mitleidenschaft gezogen wurde. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen rissen die Unbekannten zunächst diverse Seiten aus Büchern heraus und entzündeten diese. Die entfachten Flammen griffen im weiteren Verlauf auf das dortige Klettergerüst über. Ein Augenzeuge wurde auf das lichterloh brennende Klettergerüst aufmerksam und wählte umgehend den Notruf. Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es, den Brand zügig zu löschen. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können bzw. verdächtige Personen in Tatortnähe beobachten konnten, werden gebeten. Sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/71849-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell