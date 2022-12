Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Bei Streit fliegen Flaschen und beschädigen abgestellten Motorroller

Polizei Pirmasens (ots)

Im Angerweg in Pirmasens bekamen zwei Männer am 25.12.2022, gegen 07:30 Uhr, aus unbekanntem Grund Streit. Im Rahmen der Auseinandersetzung flogen auch einige Flaschen aus dem Wohnungsfenster. Ein vor dem Anwesen abgestellter Motorroller einer am Streit unbeteiligten Personen wurde durch die herabfallenden Flaschen beschädigt. Der entstandene Sachschaden an dem Roller beläuft sich auf ca. 300 Euro. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell