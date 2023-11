Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Frau wird von eigenem Auto mitgeschleift

Dossenheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag hatte eine 42-Jährige ihren Hyundai auf dem Parkplatz Schauenburg abgestellt. Als sie um kurz nach 08:30 Uhr wieder weiterfahren wollte, zeigte das Fahrzeugdisplay eine offenstehende Seitentüre an. Sie stieg aus, um diese zu schließen. Allerdings war nach ersten Erkenntnissen das Fahrzeug nicht ausreichend gesichert und so kam es auf dem abschüssigen Gelände ins Rollen. Die 42-Jährige versuchte noch den sich schon bewegenden Hyundai durch das Ziehen der Handbremse zu stoppen, was jedoch misslang. Das führte dazu, dass die Frau von der Fahrertüre umgeworfen und mitgeschleift wurde. Sie verletzte sich dabei leicht. Das Auto rollte unkontrolliert eine Böschung hinunter und rammte bei einem Anwesen im Oberen Burggarten die Stützpfeiler eines Carports, der dadurch einstürzte. Anschließend prallte der Hyundai auf den im Carport geparkten BWM und kam dann zum Halten. Es entstand ein Gesamtschaden, der auf 25.000 Euro geschätzt wird.

