POL-MA: Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Eierwürfe in der Halloween-Nacht - Polizei sucht Zeugen

Schönau/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer bzw. eine unbekannte Fahrzeugführerin beschädigte am Mittwoch, in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 16:45 Uhr, in der Hauptstraße einen am Fahrbahnrand geparkten Porsche und flüchtete anschließend. Das Fahrzeug wies Beschädigungen auf, ...

mehr