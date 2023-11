Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönau/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter Unfallverursacher verursacht Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich und flüchtet - Zeugen gesucht!

Schönau/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer bzw. eine unbekannte Fahrzeugführerin beschädigte am Mittwoch, in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 16:45 Uhr, in der Hauptstraße einen am Fahrbahnrand geparkten Porsche und flüchtete anschließend. Das Fahrzeug wies Beschädigungen auf, die über die komplette Fahrzeugseite gingen. Der Sachschaden wird auf einen hohen vierstelligen Betrag geschätzt.

Das Polizeirevier Neckargemünd nimmt Zeugenhinweise unter der Tel.: 06223/9254-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell