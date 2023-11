Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Unter Alkohol- und Drogeneinfluss zunächst gefahren und dann auf Polizei losgegangen

Sinsheim (ots)

Ein 20-Jähriger fuhr am Mittwochmorgen um 07.25 Uhr mit seinem VW auf einem Parkplatz in der Neulandstraße rückwärts aus einer Parklücke. Beim Erblicken einer vorbeifahrenden Streife des Polizeireviers Sinsheim fuhr der 20-Jährige wieder zurück in die Parklücke und stellte den Motor ab. Hiernach wurde er einer Kontrolle unterzogen. Währen der Kontrolle stellten die Polizeibeamten und Polizeibeamtinnen fest, dass der 20-Jährige deutlich nach Alkohol roch. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab dann einen Wert von über 1,8 Promille. Als dem jungen Mann erklärt wurde, dass er nun eine Blutprobe abgeben müsse, gab sich dieser damit nicht einverstanden. Eine zweite Streife wurde hinzugezogen, nachdem sich der 20-Jährige nun auch noch weigerte, aus seinem Auto zu steigen. Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten mussten den 20-Jährigen an den Armen aus dem Auto ziehen, wogegen er sich zunächst wehrte. Im weiteren Verlauf begann der 20-Jährige die eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten zu beleidigen und nach Ihnen zu treten. Die Polizeibeamten und Polizebeamtinnen wurden hierbei nicht verletzt. Nachdem der 20-Jährige festgenommen werden konnte, gab er an, auch noch Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Nach einem Urintest war klar, dass der junge Mann verschieden Substanzen zu sich genommen hatte. Das Blut wurde ihm in einem nahegelegenen Krankenhaus abgenommen. Seinen Fürherschein musste er ebenfalls abgeben.

Ihn erwartet jetzt unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung, Trunkenheit im Straßenverkehr und Widerstand gegen Polizeibeamte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell