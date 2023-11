Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in Antiquitätenladen - hoher Schaden

Mannheim (ots)

In der Zeit von Dienstagabend, 22:30 Uhr bis Mittwochmorgen, 08:30 Uhr, versuchte eine bislang unbekannte Täterschaft die Eingangstür eines Antiquitätengeschäftes in den T-Quadraten aufzuhebeln. Als dies misslang, begab sich die unbekannte Täterschaft in ein angrenzendes Mehrfamilienhaus und gelangte so an die hintere Ladentür, welche durch die Unbekannten aufgehebelt wurde. Es wurden diverse Schmuckstücke entwendet, welche einen Sachwert von mehreren tausend Euro im hohen fünfstelligen Bereich besitzen. Die Spezialisten und Spezialistinnen der Spurensicherung der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg werten derzeit die Spuren aus. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die weiteren Ermittlungen eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell