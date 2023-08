POL-PDNR: Unter Einfluss von Kokain mit dem Roller unterwegs

Meinborn (ots) - Am Montagvormittag stellte der Geschädigte einen versuchten Einbruchdiebstahl in seiner Scheune am Waldrand in Meinborn fest. Bisher unbekannte Täter öffneten gewaltsam die mit einem Vorhängeschloss gesicherte Schiebetüre. In der Scheune versuchten sie, einen darin befindlichen Traktor zu entwenden. Der Spurenlage nach zu urteilen, scheiterte der ...

mehr