Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Diebstahl eines Traktors nach Einbruch in eine Scheune

Meinborn (ots)

Am Montagvormittag stellte der Geschädigte einen versuchten Einbruchdiebstahl in seiner Scheune am Waldrand in Meinborn fest. Bisher unbekannte Täter öffneten gewaltsam die mit einem Vorhängeschloss gesicherte Schiebetüre. In der Scheune versuchten sie, einen darin befindlichen Traktor zu entwenden. Der Spurenlage nach zu urteilen, scheiterte der Versuch aufgrund von Bedienfehlern der Täter. Der Tatzeitraum konnte bisher nicht näher eingegrenzt werden.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell