Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Gefährliches Überholmanöver an einer Einmündung in Block - Zeugensuche!

Neuwied (ots)

Am Dienstag, den 29.08.2023 gegen 16:50 Uhr kam es im Bereich der Einmündung Mittelweg / Engerser Landstraße in Neuwied (Stadtteil Block) zu einer Gefährdung im Straßenverkehr. Eine weibliche Person gab an, dabei durch ein Fahrzeug gefährlich überholt worden zu sein. Unmittelbar danach sei sie durch den unbekannten Fahrzeugführer ausgebremst worden. Dieser sei dann an ihr Fahrzeug herangetreten und habe sie beleidigt. Danach habe sich der Fahrzeugführer entfernt. Zu einem Sachschaden kam es nicht. Das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs ist bekannt. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Neuwied unter der Tel: 02631/8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

