POL-MA: Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und leichten Verletzungen

Weinheim (ots)

Am Dienstagmorgen um 7 Uhr bremste ein 29-Jähriger an der Gelb anzeigenden Ampel in der Mannheimer Straße / Cavaillonstraße ab. Eine 31-jährige Seat-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr dem Renault auf. Der 29-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt. Er begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Das Auto der 31-Jährigen musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von mehreren tausend Euro im fünfstelligen Bereich.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

