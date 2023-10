Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholfahrt ohne Führerschein und mit Kind im Auto

Suhl (ots)

In der Nacht zu Dienstag kontrollierte die Polizei einen 37-Jährigen, der mit seinem 11-jährigen Sohn im Auto auf der Friedrich-König-Straße in Suhl unterwegs war. Der Fahrzeugführer war nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis und auch das Auto nutzte er ohne das Wissen der Eigentümerin. Ein Atemalkoholtest ergab zudem einen Wert von 1,28 Promille. Es folgte eine Blutentnahme. Die Polizeibeamten brachten den Jungen zu seiner Mutter und fertigten anschließend eine Mitteilung an das zuständige Jugendamt.

