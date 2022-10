Polizei Dortmund

POL-DO: BVB gegen Stuttgart - Polizei verhindert mit starken Kräften eine Auseinandersetzung zwischen rivalisierenden Fangruppen in der Anreisephase.

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1147

Ungefähr 350 Anhänger der Ultra-Szene des VFB Stuttgart reisten frühzeitig an und hielten sich bereits am Vormittag in der Dortmunder Innenstadt auf. Hier fielen sie durch unkooperatives und aggressives Verhalten auf. Im Bereich Hohe Straße / Dudenstraße trafen sie dann an dem Dortmunder Fanprojekt augenscheinlich gezielt auf Dortmunder Anhänger. Die Stuttgarter führten Passivbewaffnung (u.a. Mundschutze) mit sich und legten sie auch an. Eine Auseinandersetzung der beiden Gruppen konnte durch konsequentes Einschreiten der Polizei vor Ort verhindert werden.

Die Polizeibeamten umschlossen die Anhänger des VFB Stuttgart und führten Personalienfeststellungen durch. Um weitere Auseinandersetzungen zu verhindern, wurden die Personen mit einem Platzverweisen belegt. In ihren Bussen wurden sie durch die Polizei aus der Stadt geleitet. Die Maßnahmen waren gegen 17 Uhr vor Ort beendet. Für die Dauer der Personalienfeststellungen (12-17 Uhr) war die Hohe Straße an der Örtlichkeit in beide Richtungen gesperrt. Dadurch kam es zu Verkehrsstörungen.

Der restliche Einsatzverlauf des Bundesligaspiels verlief überwiegend friedlich.

