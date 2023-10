Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gestohlenes E-Bike - Zeugenaufruf

Schmalkalden (ots)

Sonntagmorgen stellte die Polizei in der Allendestraße in Schmalkalden ein E-Bike sicher. Eine Zeugin berichtete, dass zuvor ein unbekannter Moped-Fahrer während der Fahrt das betreffende E-Bike am Lenker neben sich herschob. Er geriet ins Staucheln, ließ das Zweirad los und flüchtete anschließend mit seiner Simson in unbekannte Richtung. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und sucht nun den Eigentümer des unten abgebildeten E-Bikes. Hinweise werden telefonisch (03693 591-0) unter Angabe des Aktenzeichens 0262596 entgegengenommen.

