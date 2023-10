LPI-SHL: Unfallflucht in Zella-Mehlis

Schleusingen (ots) - Am Donnerstag kam es in der Zeit von 17:00 Uhr bis 18:15 Uhr zu mehreren Ladendiebstählen und Sachbeschädigungen im Bereich der Suhler Straße in Schleusingen. Durch die Personenbeschreibungen von Zeugen und Aufnahmen einer Videokamera konnten drei Täter im Alter von 30, 23 und 22 Jahren wenig später im Stadtgebiet durch die Polizei angetroffen werden. Der 23-Jährige leistete in Folge der ...

mehr