Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw beschädigt

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Am Mittwoch wurde in der Zeit von 07.00 Uhr bis 18.45 Uhr ein Porsche beschädigt, der auf dem Parkplatz am Eisenacher Bahnhof parkte. Dabei entstand an einer Scheibe Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Eisenach (Hinweisnummer 0127527/2023) unter Tel. 03691-2610 entgegen. (tr)

