LPI-GTH: Bargeld entwendet- Zeugensuche

Ilmenau (ots) - Gestern wurde in der Zeit von 19.40 Uhr bis 20.30 Uhr ein Mountainbike vor einem Fitnessstudio in der Bahnhofstraße entwendet. Das schwarze Rad der Marke und des Modells 'Canyon Grand Canyon Comp 2005' im Wert von rund 1700 Euro war mit einem Schloss an einer Laterne gesichert. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0125437/2023 ...

