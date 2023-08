Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Falsche Polizisten stahlen Lkw-Fahrer Geld

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 23.8.2023, gegen 18.05 Uhr wurde einem Lkw-Fahrer Geld in Neubeckum gestohlen. Der 36-jährige Ukrainer war mit seinem Lkw auf der A 2 unterwegs und fuhr an der Ausfahrt Beckum ab. Er fuhr zu einem Discounter an der Straße Mark I. Dort sprach ihn ein Mann an, der sich als Polizist ausgab. Der Tatverdächtige machte dem kaum Deutsch verstehenden Mann deutlich, dass er seine Dokumente aushändigen solle und seine Sachen zwecks einer Drogenkontrolle durchsucht würden. Der Ukrainer, der annahm, dass es sich um Zivilpolizisten handelte, händigte seinen Ausweis und seine Umhängetasche aus. Nachdem er die Sachen zurück erhalten hatte, stellte er wenig später den Diebstahl seines Bargeldes fest.

Der Geschädigte war mit einem Klein-Lkw unterwegs, an dem ein Fahrzeuganhänger angehängt war. Auf dem Fahrzeuganhänger befand sich wiederum ein weiterer Fahrzeuganhänger. Die falschen Polizisten könnten mit einem grünen, zweitürigen Auto der Marke Opel unterwegs gewesen sein. Einer der Täter saß die ganze Zeit im Pkw und kann nicht beschrieben werden. Der agierende Täter ist circa 1,70 Meter groß, hat eine Glatze, trug eine schwarze Sonnenbrille und ein dunkles Hemd, dessen Ärmel hochgekrempelt waren. Auf seinem rechten Unterarm befindet sich ein Tattoo.

Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Angaben dazu, insbesondere zu den Tatverdächtigen und dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

