Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Mann nach Streit mit Messer verletzt

Goldberg (ots)

In einer Arbeiterunterkunft in Diestelow bei Goldberg ist am späten Mittwochabend ein Mann durch einen Messerangriff schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 33-jähriger Mitbewohner das Opfer nach einem Streit mit dem Messer angegriffen haben. Das Opfer (Altersangabe liegt bislang noch nicht vor), das eine Stichwunde am Oberkörper davontrug, erlitt dabei schwere aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Es wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Angreifer, der leichte Verletzungen an den Händen aufwies, konnte nach der Tat durch die Polizei in der betreffenden Unterkunft festgestellt werden. Er war zu diesem Zeitpunkt erheblich alkoholisiert. Gegen den aus Polen stammenden Tatverdächtigen wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Der genaue Hergang der Tat, insbesondere warum der 33-Jährige plötzlich mit dem Messer auf seinen Landsmann losging, ist derzeit noch unklar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell