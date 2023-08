POL-WAF: Oelde. Unfallbeteiligter gesucht nach Fastzusammenstoß

Warendorf (ots) - Zwischen Samstag, 19.8.2023, 21.00 Uhr und Sonntag, 20.8.2023, 3.00 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf der Sendenhorster Straße, Höhe Zufahrt Am Wiebuch in Hoetmar. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen weißen VW Passat, der auf dem Grünstreifen in Richtung Sendenhorst stand. An der beschädigten linken Seite des Autos ...

mehr