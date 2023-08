Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Jugendlicher bei Dooringunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 23.8.2023, 15.00 Uhr ereignete sich ein sogenannter Dooringunfall auf der Mühlenstraße in Ennigerloh. Ein Jugendlicher befuhr mit seinem Elektroroller die Mühlenstraße Richtung ortsauswärts. In Höhe eines Friseurgeschäfts parkte ein 49-Jähriger aus Erwitte seinen Pkw und beabsichtigte auszusteigen. Als er die Fahrertür öffnete, kam es zum Zusammenstoß mit dem von hinten herannahenden 15-Jährigen. Dieser wollte links an dem Auto vorbeifahren. Der Ennigerloher stürzte und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten den Jugendlichen zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 750 Euro.

Dooringunfall verhindern? Das klappt mit dem sogenannten holländischen Griff gut. Dabei wendet man den Blick über die der Tür zugewandten Schulter und öffnet die Tür mit der jeweils anderen Hand. Also: Auf der Fahrerseite erfolgt der Schulterblick über links und die Tür wird mit rechts geöffnet. Während auf der Beifahrerseite der Schulterblick über rechts erfolgt und die Tür mit links geöffnet wird. Vorbeifahrende sollten mit einem Meter Mindestabstand an parkenden Fahrzeugen vorbeifahren und damit rechnen, dass sich Fahrzeugtüren öffnen können. Mehr Informationen zu Dooring-Unfällen erhalten Sie auf der Seite des Deutschen Verkehrssicherheitsrats https://www.dvr.de/praevention/kampagnen/kopf-drehen-rad-fahrende-sehen

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell