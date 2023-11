Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Körperverletzungsdelikt an Straßenbahnhaltestelle - weitere Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Mittwochabend um 23:30 Uhr fuhren ein 16-Jähriger sowie ein 19-Jähriger gemeinsam in der Straßenbahn vom Berliner Platz (Ludwigshafen) kommend in Richtung Paradeplatz. Hierbei befanden sich die jungen Männer im hinteren Teil der Straßenbahn. Während der Fahrt nutzten die beiden Männer ihre Mobiltelefone, wodurch sich ein bislang unbekannter Mann gestört fühlte und seinen Unmut zunächst verbal gegenüber den beiden Fahrgästen kundtat. Als der 16 -und der 19-Jährige wenig später an der Haltestellte Paradeplatz ausstiegen, schlug der Unbekannte dem 16-Jährigen unvermittelt ins Gesicht und flüchtete daraufhin in Richtung Kunststraße.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

-männlich, sehr trainiertes Erscheinungsbild, er trug ein grünes Oberteil und führte einen Koffer mit sich.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt ermittelt nun wegen Körperverletzung und bittet weitere Zeugen, welche Hinweise zu dem Täter geben können, sich unter der Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

