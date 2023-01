POL-PDMT: Schenkelberg - Unfall unter Alkoholeinfluss ***Zeugen gesucht***

Fachbach (ots) - Am Samstag, den 07.01.2023, befuhr gegen 17:40 Uhr, ein weißer Mercedes Sprinter in der Ortslage Fachbach die Koblenzer Straße in Richtung Ortsmitte. Aus bisher nicht bekannten Gründen stieß der Sprinter gegen einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW und schob diesen über etwa 12m weiter. Am PKW entstand hierbei nicht unerheblicher Schaden. Der Sprinter wendete anschließend und flüchtete über die B 260 in Richtung Bad Ems. Der ...

