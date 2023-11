Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Mehrere Autos in der Altstadt beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt in der Halloween-Nacht von Dienstag auf Mittwoch beschädigte eine unbekannte Täterschaft mehrere in der Unteren Neckarstraße geparkte Autos. Es zeigte sich, dass an fünf Fahrzeugen die Außenspiegel beschädigt wurden. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung in fünf Fällen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221-1857-0 zu melden.

