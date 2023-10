Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Radfahrer fährt nach Unfall weiter

Vlotho (ots)

(um) Die Polizei Herford ermittelt in einer besonderen Verkehrsunfallflucht, die vorgestern in Vlotho am Kreisel in Exter an der BAB Auffahrt angezeigt wurde. Eine 49-Jährige fuhr mit ihrem PKW Audi A1 auf der Detmolder Straße Richtung Kreisverkehr zu der Auffahrt der BAB Dortmund. Am Kreisel hielt sie nach eigenen Angaben verkehrsbedingt an und fuhr dann in den Kreisverkehr ein. Zur gleichen Zeit kam ein Radfahrer von recht und fuhr ihr in den Wagen. Der Mann stürzte aufgrund des Zusammenstoßes. Noch während die Fahrerin ausstieg, stand der Mann auf. Entschuldigte sich für den Unfall und die damit verbundene Verursachung und fuhr weiter. Er entfernte sich damit unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Unfallgeschehen. Der Radfahrer wird gebeten zur Klärung des Sachverhaltes sich einmal mit dem Verkehrskommissariat Herford in Verbindung zu setzen. Hinweise werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell