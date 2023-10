Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Geldbörsen aus zwei Pkw entwendet - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Am Dienstag (17.10.) bemerkte ein 61-jähriger Herforder gegen 6.30 Uhr das Fehlen seiner Geldbörse. Das Portemonnaie samt diverser persönlicher Ausweisdokumente und Debitkarten sowie Bargeld hatte er in einem Fach seines Mercedes verwahrt. Das Auto befand sich seit dem Vorabend in einer Grundstückseinfahrt der Stadtholzstraße. Dort hatte es der Herforder um 20.15 Uhr unverschlossen abgestellt. Eine halbe Stunde später stellte ein 44-jähriger Herforder gestern ebenfalls den Verlust seines Portemonnaies fest. Er hatte seine Geldbörse - in der sich ebenfalls persönliche Dokumente und Debitkarten befanden - in der Mittelkonsole seines Peugeot abgelegt. Diesen wiederum hatte er am Sonntag gegen 17.00 Uhr am Gerstenkamp geparkt und nicht verschlossen. Die Polizei Herford bittet Zeugen, die in beiden Fällen etwas Auffälliges beobachtet haben oder Angaben zu den bisher unbekannten Tätern machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

