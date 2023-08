Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neulingen - Mann wird Opfer von Betrügern; Kriminalpolizei sucht Hinweisgeber

Neulingen (ots)

Der Betrugsmasche "falscher Polizeibeamter" ist ein Mann aus dem Teilort Göbrichen am Mittwoch zum Opfer gefallen.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass der Geschädigte am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr einen Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten erhielt, welcher ihm die Lügengeschichte von einer Vielzahl von Einbrüchen in der Nachbarschaft auftischte. Durch die vermeintlichen Einbrüche seien die Wertgegenstände im Haus nicht mehr sicher, weshalb der Mann diese an die Polizei übergeben soll. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es dem Betrüger den Mann dazu zu bringen, eine Geldmenge im niedrigen fünfstelligen Bereich an einen Mann zu übergeben, der noch während des Telefonates mit dem falschen Polizeibeamten an der Anschrift des Geschädigten erschien. Der Abholer wird wie folgt beschrieben: Männlich, etwa 170 Zentimeter groß, kurze dunkle Haare, rundes Gesicht, glattrasiert. Bekleidet war die Person mit einem hellen Hemd, einer dunklen Hose. Weiterhin führte der Mann eine schwarze Ledertasche mit sich. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die insbesondere im südlichen Bereich zwischen der Hauptstraße und der Hohwaldstraße entsprechende Beobachtungen gemachte haben und Hinweise zu oben genannter Person geben können, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.

Christian Koch, Pressestelle

