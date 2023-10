Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Riegel vor! Sicher ist sicherer - Aktionswochenende vom 27. bis 29.10.2023

Kreis Herford (ots)

(jd) Ein Einbruch in den eigenen vier Wänden ist für viele Menschen ein großer Schock. Zum einen ist der materielle Schaden da, wenn liebgewonnene oder hochpreisige Gegenstände von Unbekannten entwendet wurden. Für die Betroffenen ist die Verletzung der Privatsphäre und das verlorengegangene Sicherheitsgefühl im eigenen Zuhause allerdings meist noch schlimmer.

Die Beamtinnen und Beamten der Kriminalprävention /Opferschutz der Kreispolizeibehörde Herford klären daher immer wieder über etwaige Gefahren auf und zeigen den Bürgerinnen und Bürgern, wie sie ihre Häuser und Wohnungen besser schützen können. Die Erfahrung zeigt, dass ein gutes Konzept aus Verhalten, Mechanik und Technik verhindern kann, dass man Opfer eines Einbruchs werden kann.

Vom 27. bis 29.10.2023 findet deshalb das landesweite Aktionswochenende der Polizei NRW "Riegel vor! Sicher ist sicherer" rund um das Thema Einbruchschutz statt. Im Rahmen dieses Wochenendes haben Interessierte die Möglichkeit, sich kostenlos und neutral durch Kriminalbeamte beraten zu lassen.

- Am Freitag, den 27.10.2023 und Sonntag, den 29.10.2023 stehen die Beamtinnen und Beamten im Polizeidienstgebäude an der Elverdisser Straße 12 in Herford von 9.00 bis 18.00 Uhr für eine persönliche oder telefonische (05221/888 1710 und 05221/888 1713) Beratung zum Thema Einbruchschutz zur Verfügung.

- Am Freitag, 27.10.2023 findet außerdem ein Infostand von 11.00 bis 18.00 Uhr am OBI-Markt an der Salzufler Straße 193 in Herford statt.

- Am Sonntag, 29.10.2023 können interessierte Bürgerinnen und Bürger um 14.00 Uhr im Polizeigebäude an der Elverdisser Straße 12 in Herford an einem Vortrag zum Einbruchschutz teilnehmen.

Alle Angebote sind kostenlos. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell