Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Unbekannte entwenden Sattelzug samt Auflieger

Enger (ots)

(jd) Ein 55-jähriger Bünder bemerkte am Sonntag (15.10.) den Diebstahl seines Lkw. Diesen hatte er am Vorabend an der Einmündung Jöllenbecker Straße / Im Mühlensiek am rechten Fahrbahnrand der Jöllenbecker Straße in Fahrtrichtung Bielefelder Straße abgestellt. An die schwarze Zugmaschine des Herstellers DAF war ein ebenfalls schwarzer Auflieger des Herstellers Schmitz Cargobull angekoppelt. Zum Tatzeitpunkt war der Auflieger mit insgesamt vier neuen, elektrisch betriebenen Gabelstaplern beladen. Das im Lkw verbaute GPS-System hat letztmalig am Vorabend um 23.00 Uhr ein Signal gesendet. Daher kann der Tatzeitpunkt auf den späten Samstagabend eingegrenzt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die am Samstag im Bereich der Jöllenbecker Straße / Im Mühlensiek etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden. Der Schaden liegt im sechsstelligen Bereich.

