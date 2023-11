Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mann stiehlt Auto und rast unter Drogen durch Mannheim

Mannheim (ots)

Ziemlich dreist und unvernünftig handelte ein 35-Jähriger am Mittwochabend. Zunächst entwendete der Mann gegen 18:30 Uhr den Opel eines Lieferdienstes. Dessen Fahrer hatte das Auto bei laufendem Motor und steckendem Schlüssel in der Heinrich-Lanz-Straße geparkt. Diese Unvorsichtigkeit nutzte der 35-Jährige aus und raste mit dem Opel in Richtung Ludwigshafen davon. Dabei überschritt er die zulässige Höchstgeschwindigkeit deutlich und fuhr streckenweise sogar mit über 100 km/h durch Mannheim. Die inzwischen verständigte Polizei konnte den Mann letztlich in einer Sackgasse hinter dem Bahnhof in Ludwigshafen stellen und nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß vorläufig festnehmen. Es zeigte sich, dass der 35-Jährige mutmaßlich unter dem Einfluss von Kokain, Amphetamin und Cannabis stand und keinen Führerschein besaß. Zudem hatte er noch eine kleine Menge an Betäubungsmitteln bei sich.

Der Mann muss sich nun unter anderem wegen des Diebstahls eines Kraftfahrzeugs, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter Drogeneinwirkung sowie des Drogenbesitzes verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell