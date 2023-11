Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Mann in Bahnhofshalle mutmaßlich beraubt - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Ein 24-Jähriger feierte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zusammen mit seiner Freundin auf einer Party in Heidelberg. Um kurz nach 3 Uhr begaben sich beide zum Bahnhof, um nach Hause zu fahren. Als seine Begleitung auf die Toilette ging, wartete der 24-Jährige in der Bahnhofshalle. Dort kam es aus bislang unbekanntem Grund zu einem Streit mit einer fünfköpfigen Gruppe Jugendlicher, die ihn beleidigten. Als er diese zu ignorieren versuchte, trat ihm einer der Jugendlichen von hinten in die Kniekehle, sodass er zu Boden stürzte. Nach bisherigen Erkenntnissen traten und schlugen mindestens drei Personen so lange auf ihn ein, bis er das Bewusstsein verlor. Als er wieder zu sich kam, fehlte seine Umhängetasche. Ihm entstand so ein Schaden, der sich auf mehrere hundert Euro beläuft. Der 24-Jährige wurde bei der Attacke leicht verletzt. Die Täter konnte er nur rudimentär als Jugendliche im ungefähren Alter von 16 beschreiben. Es hielten sich aber noch andere Bahnreisende in der Bahnhofshalle auf, weshalb Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, gebeten werden, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden. Die Kriminalpolizei leitete die Ermittlungen wegen Raubes ein.

