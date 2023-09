POL-WE: Bereich Main-Kinzig - Polizeischau in Bad Soden-Salmünster Für unsere Kollegen des Poliziepräsidiums Südosthessen möchten wir Ihr Interesse für die anstehende Veranstaltung wecken:

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Bereich Main-Kinzig - Polizeischau in Bad Soden-Salmünster Für unsere Kollegen des Poliziepräsidiums Südosthessen möchten wir Ihr Interesse für die anstehende Veranstaltung wecken:

Friedberg (ots)

Noch nichts vor am Wochenende? Besuchen Sie die Polizeischau in Bad Soden-Salmünster! Sie planen einen spannenden Wochenendausflug und wissen noch nicht wohin? Dann kommen Sie am kommenden Samstag (16. September) doch in den Kurpark nach Bad Soden-Salmünster zur großen Polizeischau.

Das Polizeipräsidium Südosthessen und die Stadt Bad Soden-Salmünster haben bei der von 10.30 bis 16 Uhr stattfindenden Veranstaltung ein umfangreiches Angebot für Jung und Alt auf die Beine gestellt:

Der Eintritt ist natürlich frei.

Pferde, Hunde, Motorräder, Hubschrauber, SEK und mehr Vorführungen der Polizeireiterstaffel, der Polizeihunde- und der Rettungshundestaffel sowie die geplante Landung eines Polizeihubschraubers und der Einsatz des Spezialeinsatzkommandos sind ebenso Höhepunkte wie die eindrucksvolle Vorführung der Motorradstaffel des Polizeipräsidiums Südosthessen. Auch ein Wasserwerfer der Bereitschaftspolizei wird in Aktion sein sowie Polizeitaucher und die DLRG, die im Außenbecken der Spessart Therme ihr Können zeigen. Auf der Infomeile werden verschiedene Organisationen für Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein. Auch die Abteilung Prävention des Polizeipräsidiums Südosthessen wird über Themen wie Einbruchsschutz und Cyberkriminalität informieren. Auf dem angehängten Übersichtsplan sind die Standorte aller teilnehmenden Institutionen zu sehen. Nachwuchs gesucht - Bewerbungen werden vor Ort entgegengenommen Wer jetzt sagt "cooler Job" und die Voraussetzungen für den Polizeiberuf mitbringt, kann sich über das duale Studium bei der Polizei Hessen am Stand der Einstellungsberatung informieren. Interessierte, die ihre kompletten Bewerbungsunterlagen abgeben, erhalten eine exklusive Überraschung. Informationen zur Bewerbung gibt es unter folgendem Link: https://karriere.polizei.hessen.de/jetzt-bewerben/

Bewerbungen bei der Polizei Hessen sind natürlich jederzeit möglich. Solltest du Fragen haben, kannst du dich auch schon jetzt bei unserer Einstellungsberatung (einstellungsberatung.ppsoh@polizei.hessen.de oder unter 069 8098-1231 / -1232) melden. Parkmöglichkeiten und Shuttle-Service Für die Veranstaltung bleibt die Thermalstraße für den Durchgangsverkehr gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Parkmöglichkeiten bestehen auf dem Woco-Parkplatz an der Sprudelallee, auf dem Parkplatz "Festplatz" und auf der extra ausgewiesenen Wiesenfläche "Am Hain". Ein Shuttle-Bus bringt Besucher vom Bahnhof Bad Soden-Salmünster bis zum Parkplatz "Festplatz" - von diesem sind es nur noch wenige Meter bis zum Veranstaltungsgelände. Fahrräder können im Bereich der Volksbank an der Thermalstraße abgestellt werden. Am Tag der Polizeischau wird das Social-Media-Team des Polizeipräsidiums Südosthessen auch via Instagram (polizei_soh) von der Veranstaltung berichten. Kommen Sie vorbei und verbringen Sie einen schönen Familientag mit Ihrer Polizei auf dem Veranstaltungsgelände im und rund um den Kurpark in Bad Soden-Salmünster. Die Polizei und die Stadt Bad Soden-Salmünster laden Sie recht herzlich dazu ein. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Hinweis: Das Programm, das Plakat und ein Übersichtsplan sind der Pressemeldung beigefügt (Änderungen vorbehalten).

Text: Felix Geis, Polizeipräsidium Südosthessen

Kerstin Müller, Pressesprecherin

