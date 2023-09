Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Reifen zerstochen + Bremse entwendet

Friedberg (ots)

Friedberg- Bauernheim: Reifen zerstochen

In der Vogelsbergstraße stachen Unbekannte in jeweils einen Reifen von zwei geparkten Fahrzeugen. Dadurch entstand zwischen letztem Samstag, 20 Uhr, und Montag, 6.15 Uhr, ein geschätzt 400 Euro hoher Schaden an einem schwarzen Hyundai, am grauen Renault sind es rund 200 Euro. Die Friedberger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Bad Nauheim- Nieder-Mörlen: Bremse entwendet

Von einem Fahrrad entwendeten Unbekannte die Hinterradbremse, zudem hingen die Kabel der Vorderradbremse und Gangschaltung lose herunter und die Gummigriffe vom Lenker fehlten ebenfalls. Das Cube Mountainbike stand am Samstag zwischen 13 Uhr und 21 Uhr in der Frauenwaldstraße vor der Frauenwaldhalle an einer Laterne angeschlossen. Das Diebesgut hat einen Wert von geschätzt 300 Euro. Die Friedberger Polizei bittet um Hinweise: Wem ist im genannten Zeitraum eine Person aufgefallen, die sich an einem Fahrrad an einer Laterne zu schaffen gemacht hat? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06031/6010.

