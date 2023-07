LPI-J: Brand in Verteileranlage

Jena (ots) - Zu einer Sachbeschädigung an einem PKW VW Polo kam es am Sonntag in der Zeit von 07:30 Uhr - 14:00 Uhr auf dem Eichplatz in Jena. Unbekannte beschädigten Spiegel und Scheibenwischer des Fahrzeuges. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Jena unter 03641 81-0 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, mit Nennung des Aktenzeichens 0196848/2023, entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: ...

mehr