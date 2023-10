Polizei Köln

POL-K: 231010-7-Lev Radfahrerin (73) bei Verkehrsunfall in Leverkusen schwer verletzt - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Radfahrerin (73) am Montagmorgen (9. Oktober) auf der Kreuzung Dillinger Straßer/Saarstraße im Leverkusener Stadtteil Schlebusch sucht die Polizei Köln Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge soll eine 20-jährige Ford-Fahrerin gegen 7.45 Uhr die Saarstraße in Richtung Mülheimer Straße befahren haben. Beim Linksabbiegen in die Dillinger Straße habe sie im Kreuzungsbereich die 73-jährige Radfahrerin erfasst. Rettungskräfte brachten die 73-jährige Leverkusenerin mit schweren Kopfverletzungen und einer Oberarmfraktur in eine Klinik.

Hinweis zum Unfall nehmen die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ls/kk)

