Polizei Köln

POL-K: 231010-4-K Zeugenaufruf nach sexuellem Übergriff in Köln-Bayenthal

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht nach einem Mann, der am späten Sonntagabend (8. Oktober) in Köln-Bayenthal eine junge Kölnerin sexuell attackiert haben soll.

Der mutmaßliche Angreifer soll etwa 20 Jahre alt und zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß sein. Er soll eine schmale Statur haben und zur Tatzeit komplett schwarz gekleidet gewesen sein. Es soll sich bei der Kleidung um eine enge Jogginghose, einen Kapuzenpullover, ein Basecap und eine ebenfalls schwarze "Hornbrille" gehandelt haben.

Laut Angaben der Geschädigten war sie gegen kurz vor 23 Uhr in einer Grünanlage an der Krohstraße unterwegs, als der Unbekannte sie in Höhe eines dortigen Mehrfamilienhauses von hinten gepackt und an mehreren Stellen unsittlich berührt haben soll. Dank ihrer massiven Gegenwehr habe der Angreifer letztendlich von ihr abgelassen und sei wieder in Richtung Park und Spielplatz geflüchtet.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zur Identität und dem Aufenthaltsort des Gesuchten geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 12 zu melden.

Die Ermittler prüfen mögliche Zusammenhänge zu ähnlich gelagerten Taten der jüngeren Vergangenheit im Kölner Süden. (cr/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell