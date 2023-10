Polizei Köln

POL-K: 231009-2-K Neue Betrugsmasche: Polizei Köln warnt vor falschen Paypal-Mitarbeitern

Köln (ots)

Mit einer neuen Masche versuchen Telefonbetrüger Kölnerinnen und Kölner um ihr Geld zu bringen. Sie rufen überwiegend ältere Menschen an und geben sich als Paypal-Mitarbeiter aus, die eine angeblich irrtümlich geleistete Zahlung des Angerufenen zurückholen wollen. In Wirklichkeit wollen die Kriminellen aber neben Fernzugriff auf Handys oder Laptops auch Gutscheincodes abgreifen.

Und so funktioniert der Betrug:

Zu Beginn des Anrufs meldet sich eine Tonbandansage. Eine Stimme behauptet darin, dass von dem Paypal-Konto des Angerufenen bereits eine Zahlung auf eine Kryptowährungsbörse stattgefunden habe oder dass eine Abbuchung vom PayPal Konto bevorstünde. Wenn es sich dabei um eine Fehlbuchung handeln könnte, solle der Angerufene die Ziffer "1" auf seinem Telefon drücken. In der Regel wird er dann mit einem englischsprachigen Gesprächspartner verbunden, der angibt, bei Paypal zu arbeiten. Dieser gaukelt in einem oftmals stundenlangen Gespräch vor, das vermeintlich gezahlte Geld zurückholen zu wollen. Tatsächlich möchte dieser nur, dass sich der Angerufene eine Software herunterläd, durch die ein Fernzugriff auf das Handy/Laptop des Geschädigten möglich ist. Somit können sensible Daten direkt ausgespäht werden.

In einigen Fällen werden die Paypal-Kontobesitzer auch dazu gebracht, Überweisungen zu tätigen oder Gutscheinkarten zu kaufen, deren Codes dann von den Tätern ausgelesen und eingelöst werden...

Die Polizei rät im Falle eines solchen Anrufs:

- Legen Sie sofort auf, wenn Sie die Bandansage hören

- Drücken Sie keine Ziffer

- Lassen Sie sich in kein Gespräch verwickeln und schon gar nicht unter Druck setzen

- Geben Sie keine sensiblen Daten heraus

- Folgen Sie keinen Aufforderungen etwas herunterzuladen

- Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen

Sollten Sie auf die Masche hereingefallen sein, erstatten Sie bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle oder per Notruf Anzeige. Benutzen Sie auf keinen Fall die Rückruftaste! (cr/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell